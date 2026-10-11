«Металлург» из Липецка разгромил «Сатурн» со счётом 3:0

Первые два гола были забиты в первом тайме, победный — в добавленное время второго. После победы «Металлург» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы.
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