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Для петербургских «сердечников» закупят ангиографические комплексы за 313 млн

Болезни сердца и сосудов — одни из основных причин смертности в современном мире. Для раннего диагностирования таких заболеваний в медицине используются современные методики, создается техника, совмещающая различные принципы исследований.

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