Германия разгромила Шотландию в матче открытия 5:1

Немецкая команда начала Чемпионат Европы с яркой победой над шотландцами – 5:1. Этот результат является самым высоким среди всех матчей первого тура на Чемпионатах Европы, побив предыдущий рекорд в три гола.
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