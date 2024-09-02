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Русская весна

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В Киеве сообщили о начале пересмотра в МВФ программы финансирования Украины

В Киеве сообщили о начале пересмотра в МВФ программы финансирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования Украины, что позволит получить Киеву 1,1 миллиарда долларов этой осенью, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

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