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Аргументы и Факты

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Тело профессора МГУ нашли на Селигере в лесу, далеко от дороги

Тело профессора МГУ нашли на Селигере в лесу, далеко от дороги

77-летнего доцента МГУ, кандидата наук, философа Владимира Кржевова искать завершили. Его тело обнаружила в лесном массиве на Селигере пешая группа Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Сова», сообщили в эксклюзивном комментарии aif.

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