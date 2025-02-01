У подрядчиков строительства орловских школ есть шанс пойти на СВО

Срыв строительства школ на Орловщине стал предметом острого разговора на сессии облсовета 31 января. Вначале в традиционной чиновничьей манере, что «всё будет хорошо», доложил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ области Алексей Субботин.