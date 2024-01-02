«Слуга народа» хочет вынести на голосование закон о запрете УПЦ в феврале

Евгения Кравчук, заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и зампредседателя парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике, объявила о намерении провести работу над законопроектом №8371, направленным на запрещение Украинской Православной Церкви, чтобы подготовить его к рассмотрению во втором чтении к февралю 2024 года, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на interfax.