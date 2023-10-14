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Победителя популярного шоу "Танцы" задержали с наркотиками в Москве

Победителя популярного шоу "Танцы" задержали с наркотиками в Москве

Звезду популярного телешоу задержали в Москве с наркотиками в кармане. Инцидент произошел в ночь на 14 октября, победитель конкурса Танцы Дмитрий Щебет находился на пассажирском сиденье Merсedes E200, передает Telegram-канал Shot, ссылаясь на свой осведомленный источник.

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