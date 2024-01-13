Реформатор. Реакционер. Наш! Известно, что рождение Александра в апреле 1818 года привлекло к себе внимание всего русского общества, которого, быть может, при других обстоятельствах оно бы никогда не удостоилось.
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