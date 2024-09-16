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«Хотелось рядом с могилой клубочком лежать»: мать 7-летней Полины год не может посадить бизнесмена, убившего ее дочь

«Хотелось рядом с могилой клубочком лежать»: мать 7-летней Полины год не может посадить бизнесмена, убившего ее дочь

17 ноября 2023 года в Калининграде погибла семилетняя Полина Чижаева. Девочка стояла с дедушкой на остановке, как вдруг на них наехал джип, за рулем которого был Артур Агаджанян — мужчина до сих пор не понес наказание.

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