«Хотелось рядом с могилой клубочком лежать»: мать 7-летней Полины год не может посадить бизнесмена, убившего ее дочь

17 ноября 2023 года в Калининграде погибла семилетняя Полина Чижаева. Девочка стояла с дедушкой на остановке, как вдруг на них наехал джип, за рулем которого был Артур Агаджанян — мужчина до сих пор не понес наказание.
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