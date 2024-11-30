💉Более миллиона крымчан уже привились от гриппа «У нас 1,9 млн человек население в республике, необходимо привить не менее 65% для выработки стойкого коллективного иммунитета.
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💉Более миллиона крымчан уже привились от гриппа «У нас 1,9 млн человек население в республике, необходимо привить не менее 65% для выработки стойкого коллективного иммунитета.