"Все идет хорошо". Врачи оценили шансы Тиграна Кеосаяна на выздоровление

Исходя интервью, которое супруга режиссера дала Борису Корчевникову, в его состоянии наблюдается положительная динамика Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже четвертый месяц находится в коме.
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