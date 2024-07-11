Представлен стильный четырехдверный холодильник Xiaomi дешевле 350 долларов

Xiaomi выпустила новый холодильник Mijia Refrigerator Fresh Storage Cross 436L глубиной всего 60 см. Несмотря на компактные размеры, холодильник получил объем 436 л, разделенный на холодильную зону объемом 257 л, морозильную зону объемом 154 л и специальное отделение объемом 25 л.
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