Юрист объяснил, как, не нарушая закона, получить в собственность заброшенный дом

Для получения права собственности на заброшенный жилой дом необходимо прожить в здании 18 лет, регулярно и в срок оплачивать счета по коммунальным платежам, следить за состоянием участка и самой постройки, а после доказать в суде отсутствие хозяев.
Для получения права собственности на заброшенный жилой дом необходимо прожить в здании 18 лет, регулярно и в срок оплачивать счета по коммунальным платежам, следить за состоянием участка и самой постройки, а после доказать в суде отсутствие хозяев.
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