Военный эксперт Шурыгин объяснил, зачем ВС России начали наступать под Харьковом

Военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин объяснил, зачем ВС России начали наступать под Харьковом.
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