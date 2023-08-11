Листай.ру [СМИ]

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Военный эксперт Шурыгин объяснил, зачем ВС России начали наступать под Харьковом

Военный эксперт Шурыгин объяснил, зачем ВС России начали наступать под Харьковом

Военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин объяснил, зачем ВС России начали наступать под Харьковом.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
А болтать когда остановитесь.ЭКСПЕРДЫ?????
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9 час.

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