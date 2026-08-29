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Мусаев о судействе: «С рукой Тормены – есть всегда понимание, что от земли не ставят. В эпизоде с Агкацевым арбитр ошибся, был удар в место ушиба»

Мурад Мусаев высказался о судействе после игры с « Ростовом » (1:0) в РПЛ . – Много слухов по трансферам.

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