Жёсткая конкуренция подтолкнула китайского производителя электромобилей NIO к сокращению 10 % персонала

Уже к концу ноября, как заявил на этой неделе генеральный директор NIO Уильям Ли (William Li), этот относительно молодой китайский производитель электромобилей будет вынужден сократить 10 % персонала, поскольку на такой непопулярный шаг его толкает сложившаяся на рынке непростая конкурентная обстановка.