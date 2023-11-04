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Мировое обозрение

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Жёсткая конкуренция подтолкнула китайского производителя электромобилей NIO к сокращению 10 % персонала

Жёсткая конкуренция подтолкнула китайского производителя электромобилей NIO к сокращению 10 % персонала

Уже к концу ноября, как заявил на этой неделе генеральный директор NIO Уильям Ли (William Li), этот относительно молодой китайский производитель электромобилей будет вынужден сократить 10 % персонала, поскольку на такой непопулярный шаг его толкает сложившаяся на рынке непростая конкурентная обстановка.

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