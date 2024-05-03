The Washington Post: адмирал США Акилино назвал угрозой китайские плавучие АЭС

Адмирал Военно-морских сил США Джон Акилино заявил, что Китай завершает разработки по строительству плавучих атомных электростанций (АЭС), которые позволят ему питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море.
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