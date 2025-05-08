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Морган о Париже после победы «ПСЖ»: «Орды погромщиков, полицейские распыляют слезоточивый газ, повсюду пожары. Страшно подумать, что было бы, если бы они проиграли»

Морган о Париже после победы «ПСЖ»: «Орды погромщиков, полицейские распыляют слезоточивый газ, повсюду пожары. Страшно подумать, что было бы, если бы они проиграли»

«Пари Сен-Жермен» победил «Арсенал» (2:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и сыграет за трофей с «Интером» 31 мая.

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