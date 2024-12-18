Politico объявило о начале Третьей мировой на Украине

Если бы можно было вернуться назад на более, чем два года, и пролететь по линии фронта в первые недели боевых действий на Украине, то, вероятно, можно было слышать разговор и крики на украинском и русском языках, возможно, смешанные с голосами, говорящими на региональных языках, таких как бурятский и чеченский.