Politico объявило о начале Третьей мировой на Украине

Если бы можно было вернуться назад на более, чем два года, и пролететь по линии фронта в первые недели боевых действий на Украине, то, вероятно, можно было слышать разговор и крики на украинском и русском языках, возможно, смешанные с голосами, говорящими на региональных языках, таких как бурятский и чеченский.
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