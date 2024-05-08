Симоньян надеется, что Мишустин сохранит пост премьера

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», что надеется, что Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра в новом составе правительства России.
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