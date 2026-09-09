Назван единственный шанс Киева в борьбе с российской баллистикой

Украина в настоящее время отчаянно пытается противостоять российским баллистическим ракетам. На этот факт обращает внимание британский журнал The Economist.
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