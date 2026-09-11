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ANNA ASTI выплюнула осколки зубов, Киркоров загорелся, JONY спасали врачи: 6 звёзд, которые всё равно продолжили концерт

ANNA ASTI выплюнула осколки зубов, Киркоров загорелся, JONY спасали врачи: 6 звёзд, которые всё равно продолжили концерт

ANNA ASTI во время второй песни почувствовала во рту осколки передних виниров. У Филиппа Киркорова прямо на сцене вспыхнул рукав.

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