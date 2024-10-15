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Марков уверен, что путь к ядерной войне НАТО и России начнется в ноябре 2024 года

Марков уверен, что путь к ядерной войне НАТО и России начнется в ноябре 2024 года

Марков уверен, что путь к ядерной войне НАТО и России начнется в ноябре 2024 года Ирэн ОрлонскаяПосле того как начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о потенциальном ударе по Санкт-Петербургу в ответ на агрессию России в отношении балтийских государств, политолог Сергей Марков подчеркнул, что уже можно наблюдать признаки возможного сценария ядерной войны.

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