Российский теннисист «вылетел с турнира» АТР в Индиан-Уэллсе

Теннисист Рублев проиграл Арнальди во втором круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сопернику из Италии Маттео Арнальди в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии