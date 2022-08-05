9 лет колонии для Бриттни Грайнер, «Барсе» нужно больше рычагов, Карпин и Мостовой бойкотируют друг друга, Аспиликуэта остался в «Челси» и другие новости

Привет, друзья! Сегодня возвращаются АПЛ и Бундеслига – это ли не праздник?! Читайте наш традиционный дайджест главных новостей дня, и пусть праздничным будет каждое ваше утро 🌟 1.
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