Власти Тобольска потратят 72 млн рублей на снос медицинского здания

Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 72 миллиона рублей заняться сносом пятиэтажного здания терапевтического корпуса, расположенного на улице Красноармейская.
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