ТАСС: Банк РФ призвали сделать федеральным органом власти

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает изменение статуса Банка России. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду», чьи представители стали авторами документа.
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