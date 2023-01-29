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Тарасенко без очков в 3 матчах после травмы. У него 10 бросков и «минус 4» на отрезке

Владимир Тарасенко остался без очков в 3 матчах после травмы. Форвард «Сент-Луиса» недавно вернулся в строй после травмы руки, из-за которой пропустил три с половиной недели.

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