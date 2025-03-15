Будут давить друг на друга, как Онегин и Ленский, но... пока ещё ничего не решено, зато "мяч теперь на их стороне"...

Всё завязано на Россию. Россия может дать Трампу этот буст. А может и не дать. Вот за это он и борется.
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