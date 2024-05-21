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Почему в автомобиле всегда так хочется вздремнуть

Почему в автомобиле всегда так хочется вздремнуть

Поспать в машине — милое дело, если вы, конечно, не за рулем. Но почему поездка в автомобиле так убаюкивает? Оказывается, эту непреодолимую сонливость вызывает… вибрация вкупе с несколькими другими факторами.

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