Почему в автомобиле всегда так хочется вздремнуть

Поспать в машине — милое дело, если вы, конечно, не за рулем. Но почему поездка в автомобиле так убаюкивает? Оказывается, эту непреодолимую сонливость вызывает… вибрация вкупе с несколькими другими факторами.
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