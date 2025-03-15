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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам. Голкипер пропустит матч с «Рейнджерс»

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Аарон Порцлайн. Отмечается, что голкипер провел полноценную тренировку вместе с командой в пятницу, но вскоре стало известно, что он недоступен для участия в играх.

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