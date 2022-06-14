Фонтанка

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Не замещать, а расширять рынок. Какой российский алкоголь интересует посетителей в петербургских барах

Не замещать, а расширять рынок. Какой российский алкоголь интересует посетителей в петербургских барах

Петербургские бары с начала марта столкнулись с серьезными проблемами: импортный алкоголь, доля которого в заведениях достигала 95–100%, с трудом доезжает до России, а то, что попадает на полки, подорожало в несколько раз из-за сложной логистики.

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