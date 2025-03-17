Геолог рассказал об образовании нового моря на Африканском континенте

На Африканском континенте образуется новое море. Об этом сообщил Life.ru геолог Станислав Завацки. По его мнению, к этому ведет процесс, который начался еще до появления человечества на Земле, — Восточно-Африканский разлом.
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