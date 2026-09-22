Магия баланса: как встретить осеннее равноденствие и не отпугнуть удачу

Осеннее равноденствие 2026: точка балансаЧто можно и нельзя делать 23 сентябряMidjourney23 сентября 2026 года в 03:05 по московскому времени наступит момент осеннего равноденствия — астрономическое событие, когда день и ночь становятся равны, а свет начинает уступать тьме.