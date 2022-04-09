Мераб Двалишвили: «Позволим Яну подраться, а после он ответит за свои слова. Он должен заплатить за это»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о конфликте с Петром Яном в преддверии его реванша с Алджамейном Стерлингом, который состоится в ночь с 9 на 10 апреля на UFC 273.
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