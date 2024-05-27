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Международная выставка-форум «Россия» приветствует 14-миллионного гостя

Международная выставка-форум «Россия» приветствует 14-миллионного гостя

Международная выставка-форум «Россия» отметила визит 14-миллионного посетителя. Юным юбилейным гостем стал Кирилл Старов из Камчатского края, который прибыл на мероприятие в сопровождении своих родителей.

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