Международная выставка-форум «Россия» приветствует 14-миллионного гостя

Международная выставка-форум «Россия» отметила визит 14-миллионного посетителя. Юным юбилейным гостем стал Кирилл Старов из Камчатского края, который прибыл на мероприятие в сопровождении своих родителей.
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