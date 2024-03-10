По данным Forbes, Киев не заплатил за уничтоженную американскую ПВО даже ломаного цента На фото: ЗРК «Patriot» (Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press) В полдень 9 марта некоторые российские источники распространили видеозапись с геолокацией (48.
Подробности уничтожения двух ЗРК «Patriot»: К Бандере отправились лучшие зенитчики США
Комментарии
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Махамбет Толеугазин
... ну, Сырский всю информацию и слил ... ему ни хохлов, ни амеров не жалко ... хохлушки и американки ещё нарожают ... чай ни как погоняло его - мясник ...
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21 час.
Traveller
Ви таки об чОм хатице сказаць этими словами - "удар по ИЛ86". Да, летали такие пассажирские аэропланы в СССР. Но они давно порезаны. Уже и их сменщики Ил 96 остался в ОДНОМ экземпляре, на нём аж президент летает.
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9 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.
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