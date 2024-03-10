Подробности уничтожения двух ЗРК «Patriot»: К Бандере отправились лучшие зенитчики США

... ну, Сырский всю информацию и слил ... ему ни хохлов, ни амеров не жалко ... хохлушки и американки ещё нарожают ... чай ни как погоняло его - мясник ...

Traveller

Ви таки об чОм хатице сказаць этими словами - "удар по ИЛ86". Да, летали такие пассажирские аэропланы в СССР. Но они давно порезаны. Уже и их сменщики Ил 96 остался в ОДНОМ экземпляре, на нём аж президент летает.