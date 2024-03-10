Подробности уничтожения двух ЗРК «Patriot»: К Бандере отправились лучшие зенитчики США

Заноза
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Заноза

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  ну, Сырский всю информацию и слил ... ему ни хохлов, ни амеров не жалко ... хохлушки и американки ещё нарожают ... чай ни как погоняло его - мясник ...
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21 час.
Traveller
Ви таки об чОм хатице сказаць этими словами - &quot;удар по ИЛ86&quot;. Да, летали такие пассажирские аэропланы в СССР. Но они давно порезаны. Уже и их сменщики Ил 96 остался в ОДНОМ экземпляре, на нём аж президент летает.
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9 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.

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