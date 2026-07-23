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Марс похож на Землю: NASA обнаружило, что полярные сияния там возникают по «земному» сценарию

Марс похож на Землю: NASA обнаружило, что полярные сияния там возникают по «земному» сценарию

Аппарат MAVEN показал, что их формирует тот же физический механизм, который управляет полярными сияниями на Земле — даже без глобального магнитного поляУчёные миссии NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) выяснили, как возникают самые необычные полярные сияния Марса.

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