Туда лучше не ехать. Владивостокцев предупредили о гололеде на дорогах

Жителям Владивостока напомнили об о гололеде на дорогах и правилах безопасности. Также в Центре организации дорожного движения автомобилистов предупредили, в каких районах города наблюдается наиболее опасная ситуация, сообщает PRIMPESS.
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