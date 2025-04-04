Экономист Глухова перечислила факторы, которые влияют на стоимость бизнеса

По словам эксперта, каждая компания — уникальна Каждая компания — уникальна. Ее ценность определяется не только текущими доходами или материальными активами, но также потенциалом, рисками, даже репутацией, сказала радио Sputnik экономист, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова.