Экономист Глухова перечислила факторы, которые влияют на стоимость бизнеса

По словам эксперта, каждая компания — уникальна Каждая компания — уникальна. Ее ценность определяется не только текущими доходами или материальными активами, но также потенциалом, рисками, даже репутацией, сказала радио Sputnik экономист, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова.
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