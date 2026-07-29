Бен Сулайем намекнул на отмену этапов Формулы 1 на Ближнем Востоке

News.GPПрезидент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем намекнул на возможную корректировку календаря Формулы 1 2026 года за счёт отказа от финальных гонок в Катаре и Абу-Даби и замены их другими этапами.
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