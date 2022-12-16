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Губернатор Сергей Цивилев прокомментировал рост тарифов на электроэнергию в Кузбассе

Губернатор Сергей Цивилев прокомментировал рост тарифов на электроэнергию в Кузбассе

Сергей Цивилев ответил на вопрос, как сильно вырастет стоимость электроэнергии в Кузбассе.Общаясь с жителями региона в ходе прямой линии, Сергей Цивилев ответил на один из самых острых для кузбассовцев вопрос и повышении тарифов на электроэнергию.

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