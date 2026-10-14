Доходы краевого бюджета Алтайского края в 2027 году планируются в объеме 203,9 млрд рублей, расходы — 214,3 млрд рублей Проект бюджета Алтайского края на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов рассмотрели на заседании правительства региона 13 октября.
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