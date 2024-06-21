В этом году будут отремонтированы фасады 10 зданий на Большой Московской улице

В этом году благодаря поддержке губернатора Андрея Сергеевича Никитина планируется отремонтировать десять фасадов зданий на Большой Московской улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола
- Участники конференции в Щвейцарии выступили за передачу Запорожской АЭС Украине и свободное судоходство в Азовском и Черном морях
- G7 требует от России уплаты Украине компенсации в размере 486 миллиардов долларов за ущерб
Свежие комментарии