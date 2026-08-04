Шанхай подтверждает свой статус одного из ведущих мировых центров технологического развития. В ходе Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года, прошедшей в середине июля, международные эксперты, предприниматели и ученые сошлись во мнении: китайский мегаполис не просто внедряет новые технологии, но и целенаправленно выстраивает бесшовную среду, в которой глобальные таланты могут создавать и масштабировать инновации … Сообщение Искусственный интеллект в Шанхае: мировые эксперты оценили инновации появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.
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