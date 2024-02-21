Команда "Подосиновики", набравшая наибольшее количество баллов, одержала Победу в конкурсной программе, которую провели в Центре молодёжи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Команда "Подосиновики", набравшая наибольшее количество баллов, одержала Победу в конкурсной программе, которую провели в Центре молодёжи.