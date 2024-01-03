Голубоглазые и кареглазые люди: чем на самом деле отличается их зрение

Кажется, если не брать в расчет форму и цвет, глаза у всех людей устроены одинаково. Но почему тогда некоторые прекрасно видят в темноте, а кто-то натыкается на каждый угол уже при малейших сумерках? Причем, речь о людях, которые при дневном освещении не жалуются на зрение.