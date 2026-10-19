Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о разрыве с французом Гаэлем Монфисом. Бывшие супруги, поженившиеся 16 июля 2021 года, продолжат совместное воспитание дочери Скай, родившейся 15 октября 2022 года.
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