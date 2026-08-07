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FiNE NEWS

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В МИД России заявили о провале попыток Запада расшатать отношения с Казахстаном

Попытки западных стран расшатать отношения между Россией и Казахстаном обречены на провал. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

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