В МИД России заявили о провале попыток Запада расшатать отношения с Казахстаном

Попытки западных стран расшатать отношения между Россией и Казахстаном обречены на провал. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии